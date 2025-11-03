Поліцейські Вегаса патрулюватимуть на Tesla Cybertruck

Пікапи були спеціально модифіковані компанією Unplugged Performance і пристосовані до потреб патрульної служби, пише Carscoops. Вони отримали спеціальне поліцейське обладнання — сигнальні вогні, сирени, систему гучного зв’язку, а також підсилену підвіску, гальма та захисні елементи кузова для підвищеної витривалості на бездоріжжі.

Читайте також: Tesla на автопілоті врізалася у поліцейську машину: водій зізнався, що заснув

Департамент поліції LVMPD розраховує, що нові Cybertruck зекономлять місту понад $47 000 протягом п’яти років служби у порівнянні зі звичайними бензиновими пікапами. Зокрема, економія пального становитиме до $12 000 на рік, а витрати на техобслуговування зменшаться ще на понад $3 500.

Окрім зниження експлуатаційних витрат, у поліції кажуть, що електричні Cybertruck підвищили зацікавленість до служби в департаменті.Cybertruck, відомий своєю унікальною геометрією та броньованим кузовом, став не лише символом технологічного прогресу, а й тепер — новим обличчям патрулів Лас-Вегаса. "Cybertruck практичні, потужні та розроблені, щоб зробити нашу роботу набагато безпечнішою", – сказав шериф поліції Лас-Вегаса Кевін Макмахілл.

Нагадаємо: Під Києвом розбили новенький Tesla Cybertruck: відео