Під Києвом розбили новенький Tesla Cybertruck: відео

Як повідомляє Telegram-канал “Київ Оперативний”, ДТП сталося вчора. Схоже, що винним в зіткненні з помаранчевим Ford Transit визнають саме водія електропікапа, оскільки, як видно на кадрах з місця події, він порушив правила пріоритету руху на перехресті, внаслідок чого врізався у мікроавтобус збоку.

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Повідомляється, що постраждалих у зіткненні немає, а електромобіль був орендований. Цікаво, що наразі в Україні вже є кілька оголошень про продаж Tesla Cybertruck. Вартість моделі варіюється від $110 000 до 195 000 доларів залежно від версії.

Навіть у базовому виконанні пікап має потужність в 600 кінських сил та 10080 Нм крутного моменту. Цього достатньо, аби розвивати 100 км/год всього за 4,1 секунди. Водночас у флагманській версії Cyberbeast модель має три електромотори й розвиває 845 к.с. й 13960 Нм. До першої сотні вона розганяється за 2,6 секунди й має максимальну швидкість у 210 км/год.

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