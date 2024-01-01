Под Киевом разбили новенький Tesla Cybertruck: видео

Как сообщает Telegram-канал “Киев Оперативный”, ДТП произошло вчера. Похоже, что виновным в столкновении с оранжевым Ford Transit признают именно водителя электропикапа, поскольку, как видно на кадрах с места происшествия, он нарушил правила приоритета движения на перекрестке, вследствие чего врезался в микроавтобус сбоку.

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Сообщается, что пострадавших в столкновении нет, а электромобиль был арендован. Интересно, что сейчас в Украине уже есть несколько объявлений о продаже Tesla Cybertruck. Стоимость модели варьируется от $110 000 до 195 000 долларов в зависимости от версии.

Даже в базовом исполнении пикап имеет мощность в 600 лошадиных сил и 10080 Нм крутящего момента. Этого достаточно, чтобы развивать 100 км/ч всего за 4,1 секунды. В то же время во флагманской версии Cyberbeast модель имеет три электромотора и развивает 845 л.с. и 13960 Нм. До первой сотни она разгоняется за 2,6 секунды и имеет максимальную скорость в 210 км/ч.

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