Tesla на автопілоті врізалася у поліцейську машину: водій зізнався, що заснув

Як повідомляє Carscoops, інцидент стався в місті Південний Баррінгтон, штат Іллінойс. Поліцейський позашляховик стояв з увімкненими аварійними вогнями, коли в нього на повній швидкості в’їхала Tesla Model Y 2022 року випуску. Фото, оприлюднені місцевим департаментом у Facebook, показують зім’яту задню частину Ford Explorer — удар вибив обидва ліхтарі й деформував кузов настільки, що автомобіль, імовірно, не підлягає відновленню.

За словами правоохоронців, водій Tesla, Джозеф Фрессо, повідомив, що активував автопілот і задрімав, не встигнувши прокинутися, щоб уникнути зіткнення. Внаслідок аварії двох офіцерів і самого водія доставили до лікарні — усі відбулися незначними травмами. Крім того, під час перевірки автомобіля правоохоронці виявили заряджений пістолет без дійсного дозволу на володіння.

Чоловіка заарештували, пред’явивши йому низку звинувачень, зокрема у незаконному зберіганні зброї та порушенні правил наближення до службового транспорту. Судове слухання призначене на 3 грудня в окрузі Кук. Інцидент знову порушив питання про ефективність систем моніторингу водія Tesla.

Компанія поки не підтвердила, чи був автопілот активним у момент аварії, а також чи працювали системи контролю уваги водія. Очікується, що Tesla проведе технічне розслідування, щоб з’ясувати, як саме поводився електромобіль перед зіткненням.