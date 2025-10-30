Tesla на автопилоте врезалась в полицейскую машину: водитель признался, что уснул

Как сообщает Carscoops, инцидент произошел в городе Южный Баррингтон, штат Иллинойс. Полицейский внедорожник стоял с включенными аварийными огнями, когда в него на полной скорости въехала Tesla Model Y 2022 года выпуска. Фото, обнародованные местным департаментом в Facebook, показывают смятую заднюю часть Ford Explorer - удар выбил оба фонаря и деформировал кузов настолько, что автомобиль, вероятно, не подлежит восстановлению.

По словам правоохранителей, водитель Tesla, Джозеф Фрессо, сообщил, что активировал автопилот и задремал, не успев проснуться, чтобы избежать столкновения. В результате аварии двух офицеров и самого водителя доставили в больницу - все отделались незначительными травмами. Кроме того, во время проверки автомобиля правоохранители обнаружили заряженный пистолет без действительного разрешения на владение.

Мужчину арестовали, предъявив ему ряд обвинений, в частности в незаконном хранении оружия и нарушении правил приближения к служебному транспорту. Судебное слушание назначено на 3 декабря в округе Кук. Инцидент вновь поднял вопрос об эффективности систем мониторинга водителя Tesla.

Компания пока не подтвердила, был ли автопилот активным в момент аварии, а также работали ли системы контроля внимания водителя. Ожидается, что Tesla проведет техническое расследование, чтобы выяснить, как именно вел себя электромобиль перед столкновением.