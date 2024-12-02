Получит ли Илон Маск зарплату в 56 миллиардов долларов

Как сообщает Carscoops, акционеры Tesla проголосовали за предложение присудить Маску награду за опцион на акции на основе результатов в 2018 году. Позже судья отменил это решение, и в конце акционеры проголосовали за то, чтобы наградить Маска во второй раз.

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Однако, усилия были напрасными. Судья Кэтлин Маккормик в своем решении заявила следующее: “большая и талантливая группа оборонных фирм творчески подошла к аргументу о ратификации, но их беспрецедентные теории противоречат многочисленным нормам устоявшегося права”.

Впоследствии она назвала “четыре фатальных недостатка”, вызывающих “отсутствие процессуальных оснований для изменения результата неблагоприятного решения после судебного разбирательства на основе доказательств, созданных после судебного разбирательства”. Судья также сказала, что заявления о ратификации общего права не имеют никаких оснований в общем праве, и заявила, что даже если голосование акционеров могло иметь эффект ратификации, оно было безосновательным из-за многочисленных существенных искажений в заявлении поручения.

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В резульатате Кэтлин Маккормик сказала, что каждого из этих четырех вопросов в одиночку достаточно, чтобы отклонить ходатайство о пересмотре арбитражного решения. В то же время судья признала, что методология расчета суммы выплаты была правильной. В то время как Маск проиграл, адвокаты неплохо обогатились, поскольку получили 345 миллионов долларов. Однако, CNBC отмечает, что ген.директор Tesla может обжаловать это решение в Верховном суде Делавэра.