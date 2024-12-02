Чи отримає Ілон Маск зарплатню в 56 мільярдів доларів

Як повідомляє Carscoops, акціонери Tesla проголосували за пропозицію присудити Маску нагороду за опціон на акції на основі результатів у 2018 році. Пізніше суддя скасував це рішення, і, врешті, акціонери проголосували за те, щоб нагородити Маска вдруге.

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Однак, зусилля були марними. Суддя Кетлін Маккормік у своєму рішенні заявила наступне: “велика та талановита група оборонних фірм творчо підійшла до аргументу про ратифікацію, але їхні безпрецедентні теорії суперечать численним нормам усталеного права”.

Згодом вона назвала “чотири фатальні недоліки”, що викликають “відсутність процесуальних підстав для зміни результату несприятливого рішення після судового розгляду на основі доказів, створених після судового розгляду”. Суддя також сказала, що заяви про ратифікацію загального права не мають жодних підстав у загальному праві, і заявила, що навіть якщо голосування акціонерів могло мати ефект ратифікації, воно було безпідставним через численні суттєві викривлення в заяві доручення.

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В результаті Кетлін Маккормік сказала, що кожного з цих чотирьох питань поодинці достатньо, щоб відхилити клопотання про перегляд арбітражного рішення. Водночас суддя визнала, що методологія розрахунку суми виплати була правильною. У той час як Маск програв, адвокати непогано збагатились, оскільки отримали 345 мільйонів доларів. Однак, CNBC зазначає, що ген.директор Tesla може оскаржити це рішення у Верховному суді Делаверу.