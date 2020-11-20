Акции Tesla значительно подскочили в цене и сегодня стоят более 500 долларов за единицу. Благодаря этому, состояние бизнесмена за сутки увеличились на 10,2 миллиарда долларов.

Основатель и руководитель Tesla Илон Маск вошел в тройку самых богатых людей планеты в рейтинге, составленном Bloomberg. От второго места, которое занимает мультимиллиардер Билл Гейтс, его отделяет всего 8 миллиардов долларов.

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Во вторник, 17 ноября, Tesla была включена в фондовый индекс S & P 500, в который входят 505 компаний с фондовых бирж США, имеющих наибольшую капитализацию. Акции подскочили в цене и это увеличило капитал Маска на 7,6 миллиарда долларов. На следующий день был обнародован рейтинг Morgan Stanley, после которого стоимость ценных бумаг Tesla увеличилась еще на 10%. И снова состояние Маска выросло – уже на 10,2 миллиарда долларов.

Капитал Илона Маска составляет 120 миллиардов долларов, что обеспечивает ему третье место в рейтинге миллиардеров Bloomberg. Бывшему главе корпорации Microsoft Биллу Гейтсу, который два десятилетия возглавлял список, Илон Маск уступает только на 8 миллиардов долларов. А лидером рейтинга остается Джефф Безос, на счету которого 183 миллиарда долларов.

Не исключено, что через несколько лет голове Tesla удастся возглавить рейтинг, поскольку темпы роста его капитала опережают темпы лидеров. Прибыль Tesla в третьем квартале этого года выросла втрое, а сам Маск с начала нынешнего года увеличил свое состояние на 92,4 миллиарда долларов.

В июне капитализация Tesla достигла 190 миллиардов долларов, что сделало его самым дорогим автомобильным брендом в мире. На сегодняшний день стоимость акций Tesla оценивается в 461 миллиард долларов.