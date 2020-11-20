Акції Tesla значно підскочили в ціні і сьогодні коштують більше 500 доларів за одиницю. Завдяки цьому, статки бізнесмена за одну добу збільшились на 10,2 мільярда доларів.

Засновник і керівник Tesla Ілон Маск увійшов до трійки найбагатших людей планети в рейтингу, складеному Bloomberg. Від другого місця, яке займає мультимільярдер Білл Гейтс, його відділяє усього 8 мільярдів доларів.

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У вівторок, 17 листопада, Tesla була включена у фондовий індекс S&P 500, до якого входять 505 компаній з фондових бірж США, що мають найбільшу капіталізацію. Акції підскочили в ціні і це збільшило капітал Маска на 7,6 мільярда доларів. Наступного дня був оприлюднений рейтинг Morgan Stanley, після якого вартість цінних паперів Tesla збільшилась ще на 10%. І знову статки Маска зросли – вже на 10,2 мільярда доларів.

Капітал Ілона Маска становить 120 мільярдів доларів, що забезпечує йому третє місце в рейтингу мільярдерів Bloomberg. Колишньому голові корпорації Microsoft Біллу Гейтсу, який два десятиліття очолював список, Маск поступається лише на 8 мільярдів доларів. А лідером рейтингу залишається Джефф Безос, на рахунку якого 183 мільярди доларів.

Не виключено, що за кілька років голові Tesla вдасться очолити рейтинг, оскільки темпи зростання його капіталу випереджають темпи лідерів. Прибуток Tesla в третьому кварталі цього року зріс втричі, а сам Маск з початку нинішнього року збільшив свої статки на 92,4 мільярда доларів.

У червні капіталізація Tesla досягла 190 мільярдів доларів, що зробило його найдорожчим автомобільним брендом у світі. На сьогоднішній день вартість акцій Tesla оцінюється в 461 мільярд доларів.