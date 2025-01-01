Ineos Grenadier стал еще круче

Как пишет Motor1, Ineos объявила о запуске в серийное производство специальной версии Grenadier с портальными постами, которую представили в прошлом году. Автомобиль был создан в сотрудничестве с Letech – немецким производителем запчастей для внедорожников.

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Обновление добавляет к Grenadier и Grenadier Quartermaster Trialmaster усиленную пятирычажную переднюю и заднюю подвеску, портальные мосты со смещенными ступицами колес и 37-дюймовые внедорожные шины BF Goodrich Mud Terrain. Шины установлены на 18-дюймовые кованые легкосплавные диски Hutchinson Industries с бедлоками.

Дорожный просвет модели увеличили на 19 см до 45 сантиметров. Это позволяет машине преодолевать брод до 105 сантиметров. Letech также добавила систему контроля давления в шинах, высокопроизводительные тормоза, переднюю лебедку и крепления для запасного колеса.

Остальные обновления включают расширенные колесные арки, внедорожные подножки, многофункциональную заднюю лестницу с креплением для канистры, багажник на крыше, светодиодные прожекторы и уникальные эмблемы. Как и стандартные модели Grenadier и Quartermaster, модифицированные внедорожники доступны с 3,0-литровым дизельным двигателем BMW B57 или бензиновым двигателем B58.

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Стоимость Grenadier и Quartermaster начинается от 170 000 и 171 000 евро соответственно. Сначала автопроизводитель производит машины на своем заводе, а затем отправляет их на объект Letech для завершения производства. Прием заказов для европейских клиентов уже открыт. отправляет их на объект Letech для завершения производства.