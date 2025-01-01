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Ineos Grenadier став ще крутішим

Компанія Ineos представила кремезну версію Grenadier з портальними мостами та збільшеним кліренсом на 19 сантиметрів. Позашляховик також має покращені показники подолання броду.
Ineos Grenadier отримав модифікацію з портальними мостами - Auto24

ФОТО: Motor1|

Ineos Grenadier та Grenadier Quartermaster від Letech

Данило Северенчук
logo9 липня, 12:50
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Як пише Motor1, Ineos оголосила про запуск у серійне виробництво спеціальної версії Grenadier з портальними постами, котру представили минулого року. Автомобіль було створено у співпраці з Letech – німецьким виробником запчастин для позашляховиків.

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Оновлення додає до Grenadier та Grenadier Quartermaster Trialmaster посилену п'ятиважільну передню та задню підвіску, портальні мости зі зміщеними маточинами коліс та 37-дюймові позашляхові шини BF Goodrich Mud Terrain. Шини встановлені на 18-дюймові ковані легкосплавні диски Hutchinson Industries з бедлоками.

Дорожній просвіт моделі збільшили на 19 см до 45 сантиметрів. Це дозволяє автівці долати брід до 105 сантиметрів. Letech також додала систему контролю тиску в шинах, високопродуктивні гальма, передню лебідку та кріплення для запасного колеса.

Решта оновлення включають розширені колісні арки, позашляхові підніжки, багатофункціональну задню драбину з кріпленням для каністри, багажник на даху, світлодіодні прожектори та унікальні емблеми. Як і стандартні моделі Grenadier та Quartermaster, модифіковані позашляховики доступні з 3,0-літровим дизельним двигуном BMW B57 або бензиновим двигуном B58.

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Вартість Grenadier та Quartermaster починається від 170 000 та 171 000 євро відповідно. Спершу автовиробник виготовляє автівки на своєму заводі, а потім відправляє їх на об'єкт Letech для завершення виробництва. Прийом замовлень для європейських клієнтів вже відкрито. відправляє їх на об'єкт Letech для завершення виробництва.

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