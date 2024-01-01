Ineos приостанавливает производство авто из-за банкротства Recaro

Как сообщает Carscoops, компания Ineos заявила, что поставщик "детали отделки" испытывает финансовые трудности и находится на грани банкротства, поэтому ни Grenadier, ни Quartermaster не могут быть проданы без этой части.

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В собственном интервью для журналистов Auto News, исполнительный директор Ineos Automotive – Линн Картер, сказал следующее: "Это отделочная часть, но без нее мы не можем продать автомобиль. Я знаю, что поставщик действительно упорно работает, чтобы попытаться изменить свой бизнес, и я хочу дать им все возможности для этого".

Вполне вероятно, что неназванным поставщиком является компания по производству автокресел Recaro. Компания, которая производит сиденья для британского автопроизводителя, объявила о банкротстве летом. В то же время Картер также отметил, что бренд ищет вторичного поставщика для этого неназванного компонента, добавив, что Ineos "не оставляет камня на камне, чтобы попытаться как можно скорее вернуться в начале 2025 года".

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Компания Ineos Automotive основана в 2016 году сэром Джимом Рэдклиффом, председателем правления химического гиганта Ineos, который хотел создать современный Land Rover Defender. Сейчас автомобили бренда продаются в 45 странах мира и вскоре станут доступны в Мексике и Китае.