Ineos призупиняє виробництво авто через банкрутство Recaro

Як повідомляє Carscoops, компанія Ineos заявила, що постачальник «деталі оздоблення» має фінансові труднощі й перебуває на межі банкрутства, тому ні Grenadier, ні Quartermaster не можуть бути продані без цієї частини.

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У власному інтерв’ю для журналістів Auto News, виконавчий директор Ineos Automotive – Лінн Картер, сказав наступне: «Це оздоблювальна частина, але без неї ми не можемо продати автомобіль. Я знаю, що постачальник справді наполегливо працює, щоб спробувати змінити свій бізнес, і я хочу дати їм усі можливості для цього».

Цілком ймовірно, що неназваним постачальником є компанія з виробництва автокрісел Recaro. Компанія, яка виробляє сидіння для британського автовиробника, оголосила про банкрутство влітку. Водночас Картер також зазначив, що бренд шукає вторинного постачальника для цього неназваного компонента, додавши, що Ineos «не залишає каменя на камені, щоб спробувати якомога швидше повернутися на початку 2025 року».

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Компанія Ineos Automotive заснована у 2016 році сером Джимом Редкліффом, головою правління хімічного гіганта Ineos, який хотів створити сучасний Land Rover Defender. Наразі автівки бренду продаються в 45 країнах світу й незабаром стануть доступні у Мексиці та Китаї.