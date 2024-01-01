Продажи Infiniti падают, поэтому дилеры с трудом выживают

Как сообщает Carscoops, устаревший модельный ряд Infiniti не впечатляет ассортиментом американских покупателей. Об этом свидетельствуют цифры продаж, которые упали на 45% за последнее десятилетие. В то время как в 2013 году компания продала 116 455 автомобилей, прошлом году это число упало до 64 699 единиц.

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Согласно данным Auto News, дилеры Infiniti продают в среднем лишь 24 автомобиля в месяц, поэтому некоторым из них трудно оправдать отдельный дилерский центр. Поэтому, автопроизводитель был вынужден обратиться к материнской компании Nissan, для корпоративных продаж в совместных дилерских центрах.

Infiniti QX80

Похоже, что это происходит в каждом отдельном случае на конкурентных рынках, где японский бренд не может позволить себе потерять представительство. Стив Милетт из Nissan подтвердил усилия по совместному размещению двух брендов в совместных дилерских центрах и добавил, что их оценка "предоставляет приоритет здоровью розничного продавца и бизнеса Infiniti". Далее он сказал, что компания также учитывает другие факторы, такие как продажи, расходы и размер объектов.

Даже если совместное расположение будет одобрено, оно должно обеспечивать впечатление, похожи на Infiniti. Это легче сказать, чем сделать, поскольку компания, как сообщается, требует отдельного входа, выставочного зала и комнаты отдыха. Сообщается, что дилерам совместных брендов также нужна уникальная команда персонала по продажам.

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Это означает, что дилеры Nissan и Infiniti могут сосуществовать, но оставаться в основном обособленными. Этот шаг следует за подобными усилиями в Канаде, где продажи Infiniti гораздо ниже. В 2023 году было продано только 6208 автомобилей.