Продажі Infiniti падають, тож дилери ледве виживають

Як повідомляє Carscoops, застарілий модельний ряд Infiniti не вражає асортиментом американських покупців. Про це свідчать цифри продажів, котрі впали на 45% за останнє десятиліття. У той час як у 2013 році компанія продала 116 455 автомобілів, минулого року це число впало до 64 699 одиниць.

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Згідно з даними Auto News, дилери Infiniti продають у середньому лише 24 автомобілі на місяць, тому деяким із них важко виправдати окремий дилерський центр. Через це автовиробник був змушений звернутись до материнської компанії Nissan задля корпоративного продажу в спільних дилерських центрах.

Infiniti QX80

Схоже, що це відбувається в кожному окремому випадку на конкурентних ринках, де японський бренд не може дозволити собі втратити представництво. Стів Мілетт з Nissan підтвердив зусилля щодо спільного розміщення двох брендів у спільних дилерських центрах й додав, що їхня оцінка «надає пріоритет здоров’ю роздрібного продавця та бізнесу Infiniti». Далі він сказав, що компанія також враховує інші фактори, такі як продажі, витрати та розмір об’єктів.

Навіть якщо спільне розташування буде схвалено, воно має забезпечувати враження, схожі на Infiniti. Це легше сказати, ніж зробити, оскільки компанія, як повідомляється, вимагає окремого входу, виставкового залу та кімнати відпочинку. Повідомляється, що дилерам спільних брендів також потрібна унікальна команда персоналу з продажу.

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Це означає, що дилери Nissan та Infiniti можуть співіснувати, але залишатися в основному відокремленими. Цей крок слідує за подібними зусиллями в Канаді, де продажі Infiniti набагато нижчі. У 2023 році було продано лише 6208 автомобілів.