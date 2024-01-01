Infiniti прекратит производство сразу нескольких моделей

В то же время информации о прямых преемниках мало. В частности речь идет о кроссоверах QX50 и QX55. Инсайдеры сообщают, что компания хочет отказаться от них, ведь модели являются неприбыльными.

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Ориентировочно их производство прекратят в 2026 году, хотя, есть высокая вероятность, что автопроизводитель продлит их жизненный цикл благодаря кардинальному обновлению. Вероятно, таким образом Infiniti удастся улучшить показатель продаж.

Сообщается, что Infiniti может заменить их моделью, созданной на базе Nissan Rogue. По информации AutoNews, автопроизводитель рассматривает возможность сделать кроссовер более премиальным. Кроме того, говорят, что производство седана Q50 будет прекращено в конце 2024 модельного года.

Модель трудно назвать бестселлером, ведь в прошлом году ее тираж составил 6201 экземпляр. В то же время в 2022 и 2021 годах было поставлено еще 4 780 и 13 894 единицы, а лучшим годом для Q50 стал 2016 год, когда было продано 44 007 экземпляров.

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Также известно, что автопроизводитель готовит новый кроссовер QX65. Ожидается, что новинка станет спортивной альтернативой QX60, на базе которого, вероятно, она будет создана и будет конкурировать с Lexus RX.