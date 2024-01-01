Infiniti припинить виробництво одразу декількох моделей

Водночас інформації про прямих наступників обмаль. Зокрема йдеться про кросовери QX50 і QX55. Інсайдери повідомляють, що компанія хоче відмовитись від них, адже моделі є неприбутковими.

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Орієнтовно їх виробництво припинять у 2026 році, хоча, є висока ймовірність, що автовиробник подовжить їх життєвий цикл завдяки кардинальному оновленню. Ймовірно, таким чином Infiniti вдасться покращити показник продажів.

Повідомляється, що Infiniti може замінити їх моделлю, створеною на базі Nissan Rogue. За інформацією AutoNews, автовиробник розглядає можливість зробити кросовер більш преміальним. Крім того, кажуть, що виробництво седана Q50 буде припинено наприкінці 2024 модельного року.

Модель важко назвати бестселером, адже минулого року її тираж склав 6201 екземпляр. Водночас у 2022 і 2021 роках було поставлено ще 4 780 і 13 894 одиниці, а найкращим роком для Q50 став 2016 рік, коли було продано 44 007 екземплярів.

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Також відомо, що автовиробник готує новий кросовер QX65. Очікується, що новинка стане спортивною альтернативою QX60, на базі якого, ймовірно, вона буде створена й конкуруватиме з Lexus RX.