Infiniti создавала дизайн салона XQ80 как настоящее произведение искусства

Соцветия крокуса использовалось как красный цветной краситель и его часто применяли для окрашивания тканей, или нанесения изображений на дощечках. Вероятно, распространение бенибана получила с 710 по 784 годы в период Нара.

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Дизайнер Infiniti, Мегуми Мицуи использовала цветовую гамму крокуса и соединила его с темно-бордовым цветом, чтобы дополнить черные элементы салона нового QX80.

Infiniti поделилась собственным интервью с дизайнером, где она рассказала, что создает интерьеры, которые будут вызывать чувство любви. Автопроизводитель говорит, черпая вдохновение из традиционных японских ремесел, она помогла создать кабину, которая визуально потрясающая.

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"Мы не просто проектируем автомобили, мы создаем опыт", - сказала Мицуи. Новый Infiniti QX80 стал первым представителем концепции дизайна "Artistry in Motion" в линейке автопроизводителя и имеет такие уникальные элементы, как логотип с подсветкой и динамики в подголовнике водительского сиденья.

Флагманский кроссовер предлагается с новым 3,5-литровым V6 с двойным турбонаддувом мощностью 456 л.с. и 699 Нм крутящего момента, работающим в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач. В Америке стоимость базовой версии начинается от 82 450 долларов, тогда как за топовую комплектацию просят от 110 595 долларов.