Infiniti створювала дизайн салону XQ80 немов справжній витвір мистецтва

Суцвіття шафрану використовувалось як червоний кольоровий барвник і його часто застосовували для фарбування тканин, або нанесення зображень на дощечках. Ймовірно, розповсюдження бенібана здобула з 710 по 784 роки в період Нара.

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Дизайнерка Infiniti, Мегумі Міцуї використала колірну гамму крокусу та поєднала його з темно-бордовим кольором, щоб доповнити чорні елементи салону нового QX80.

Infiniti поділась власним інтерв’ю з дизайнеркою, де вона розповіла, що створює інтер’єри, які викликатимуть почуття любові. Автовиробник каже, черпаючи натхнення з традиційних японських ремесел, вона допомогла створити кабіну, яка візуально приголомшлива.

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«Ми не просто проєктуємо автомобілі, ми створюємо досвід», — сказала Міцуї. Новий Infiniti QX80 став першим представником концепції дизайну "Artistry in Motion" в лінійці автовиробника й має такі унікальні елементи, як логотип з підсвіткою та динаміки в підголівнику водійського сидіння.

Флагманський кросовер пропонується з новим 3,5-літровим V6 з подвійним турбонаддувом потужністю 456 к.с. й 699 Нм крутного моменту, що працює в парі з дев'ятиступеневою автоматичною коробкою передач. В Америці вартість базової версії починається від 82 450 доларів, тоді як за топову комплектацію просять від 110 595 доларів.