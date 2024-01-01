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Infiniti створювала дизайн салону XQ80 немов справжній витвір мистецтва

Дизайнери компанії використали концепцію старовинного ремесла фарбування тканин за допомогою квіток шафрану під назвою бенібана.
Infiniti розповіла, як дизайнери створили унікальний салон XQ80 - Auto24

ФОТО: Infiniti|

Салон Infiniti QX80

Данило Северенчук
logo15 червня, 22:47
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Суцвіття шафрану використовувалось як червоний кольоровий барвник і його часто застосовували для фарбування тканин, або нанесення зображень на дощечках. Ймовірно, розповсюдження бенібана здобула з 710 по 784 роки в період Нара.

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Дизайнерка Infiniti, Мегумі Міцуї використала колірну гамму крокусу та поєднала його з темно-бордовим кольором, щоб доповнити чорні елементи салону нового QX80.

Infiniti поділась власним інтерв’ю з дизайнеркою, де вона розповіла, що створює інтер’єри, які викликатимуть почуття любові. Автовиробник каже, черпаючи натхнення з традиційних японських ремесел, вона допомогла створити кабіну, яка візуально приголомшлива.

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«Ми не просто проєктуємо автомобілі, ми створюємо досвід», — сказала Міцуї. Новий Infiniti QX80 став першим представником концепції дизайну "Artistry in Motion" в лінійці автовиробника й має такі унікальні елементи, як логотип з підсвіткою та динаміки в підголівнику водійського сидіння.

Флагманський кросовер пропонується з новим 3,5-літровим V6 з подвійним турбонаддувом потужністю 456 к.с. й 699 Нм крутного моменту, що працює в парі з дев'ятиступеневою автоматичною коробкою передач. В Америці вартість базової версії починається від 82 450 доларів, тоді як за топову комплектацію просять від 110 595 доларів.

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