Infiniti установила двигатель GT-R мощностью 1000 “лошадей” в QX80

Под капотом этого гиганта - 3,8-литровый битурбо двигатель VR38DETT Nismo V6, который прошел глубокую модернизацию и теперь выдает 1000 лошадиных сил. Как рассказывает Motor1, мотор получил турбины Garrett серии G, поршни JE, шатуны Boostline, болты ARP, выпускные коллекторы ETS и систему управления MOTEC. Кроме того, Infiniti оснастила внедорожник специальной топливной системой, новым впуском, двойными интеркулерами и дополнительными охладителями двигателя и трансмиссии CSF.

Дизайн также переработали, поскольку выхлопные трубы в стиле R35 GT-R теперь проходят сквозь измененный задний бампер. Огромный передний сплиттер ARP, новые аэродинамические элементы и обтекаемые линии кузова напоминают стиль GT-R T-Spec Takumi Edition, который вдохновил Infiniti на создание этой машины.

Внедорожник получил 24-дюймовые бронзовые диски, обутые в шины Yokohama PARADA Spec-X, а также карбоново-керамические тормоза от Nissan GT-R. Все это дополняет эффектная пленка Midnight Purple, ставшая фирменным цветом японской легенды. Для управляемости QX80 R-Spec получил новые “койловеры” с пружинами Eibach, из-за чего инженерам пришлось переместить рулевую рейку и изменить поворотные кулаки.

Хотя Infiniti не показала интерьер, вероятно, он сохраняет премиальную роскошь стандартного QX80. Модель стала преемником предыдущего трекового QX80 Track Spec мощностью 650 л.с., который дебютировал на Monterey Car Week в августе. “QX80 R-Spec - это экстремальный, агрессивный автомобиль, который демонстрирует, на что способна Infiniti, когда наши команды инженеров и дизайнеров не имеют никаких ограничений”, — сказал Тиаго Кастро, вице-президент Infiniti Americas.