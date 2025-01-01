Обновленный Infiniti QX60 будет стоить от 51 200 долларов

Как пишет Carscoops, QX60 2026 модельного года будет стоить от 51 200 долларов, что на $1000 больше стоимости предыдущей версии. Трехрядный кроссовер получил незначительные визуальные улучшения, в частности переработанную решетку радиатора с новым логотипом бренда с подсветкой, а также новую оптику и более простой бампер.

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Модель также имеет иные диски, обтекаемый задний бампер, а на крышке багажника теперь отсутствует эмблема Infiniti. Обновления интерьера относительно незначительны, но есть новая 12,3-дюймовая информационно-развлекательная система со встроенным Google. Она обеспечивает доступ к Google Maps, Google Assistant и магазину Google Play.

Перечень оснащения также включает новые премиальные аудиосистемы Klipsch и полуавтономную систему вождения ProPILOT Assist 2.1. Базовая версия имеет светодиодные фары, электропривод багажника, 20-дюймовые диски, подогрев сидений и руля и трехзонный климат-контроль.

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Список стандартных систем помощи водителю включает экстренное торможение впереди и сзади и предупреждение о перекрестном движении позади, датчики слепых зон, а также предупреждение о выезде из полосы. Также в линейке появилась новая версия QX60 Sport.

Она стоит от 61 700 долларов и отличается сетчатой решеткой, черными акцентами на кузове и в салоне, сиденьями с вентиляцией и затемненными 20-дюймовыми дисками. Топовая версия QX60 Autograph стоит от $66 150. Среди ее особенностей – аудиосистема Klipsch Reference Premiere с 20 динамиками и деревянная отделка с металлической инкрустацией.

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Независимо от выбранной комплектации, под капотом кроссовера – 2,0-литровый четырехцилиндровый турбодвигатель, который выдает 272 л.с. и 387 Нм крутящего момента. Он сопряжен с девятиступенчатой автоматической коробкой передач, которая может работать в паре с системой полного привода.