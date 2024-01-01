Nissan не будет отказываться от Infiniti

Как отмечает Motor1, продажи Infiniti падают. Например, в США компания достигла пика еще в 2017 году, поставив 153 415 автомобилей. В 2024 году этот показатель составил всего 58 070 единиц, что на 10,2% меньше, чем за 2023 год.

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Для сравнения, Acura, являющаяся премиальным брендом Honda, в прошлом году поставила 122 600 автомобилей. Однако, Lexus омрачает показатели обеих вышеупомянутых компаний, поскольку поставил 345 669 автомобилей.

Inifiniti Vision QXe

На этой неделе Nissan представил линейку своих будущих авто. Бренд Infiniti также не остался без внимания. Японский автопроизводитель сообщил, что стремится еще больше отделить бренды Nissan и Infiniti, а их модельный ряд будет расширен.

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В частности, QX60 будет обновлен в ближайшее время, а QX80 получит спортивный пакет. Вскоре после этого QX65 присоединится к нише кроссоверов-купе и будет черпать вдохновение из FX. Впоследствии дебютирует полностью электрический внедорожник, созданный на основе концепции Vision QXe. Он будет производиться на заводе в Кантоне, штат Миссисипи.