Nissan не відмовлятиметься від Infiniti

Як зазначає Motor1, продажі Infiniti падають. Наприклад, в США компанія досягла піку ще у 2017 році, поставивши 153 415 автомобілів. У 2024 році цей показник становив всього 58 070 одиниць, що на 10,2% менше, ніж за 2023 рік.

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Для порівняння, Acura, що є преміальним брендом Honda, торік поставила 122 600 автомобілів. Однак, Lexus захмарює показники обох вищезгаданих компаній, оскільки поставив 345 669 автомобілів.

Inifiniti Vision QXe

Цього тижня Nissan представив лінійку своїх майбутніх авто. Бренд Infiniti також не залишився без уваги. Японський автовиробник повідомив, що прагне ще більше відокремити бренди Nissan та Infiniti, а їх модельний ряд буде розширений.

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Зокрема, QX60 буде оновлено найближчим часом, а QX80 отримає спортивний пакет. Незабаром після цього QX65 приєднається до ніші кросоверів-купе і черпатиме натхнення з FX. Згодом дебютує повністю електричний позашляховик, створений на основі концепції Vision QXe. Він виготовлятиметься на заводі в Кантоні, штат Міссісіпі.