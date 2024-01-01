За замену масла и клеммы АКБ с владельца старого Infiniti автосервис хотел взять $5000

Как отмечает Carscoops, мастера обнаружили, что кроме плановой замены масла в АКПП, нужно также заменить клемму аккумуляторной батареи и другие компоненты. Они оценили свою работу по замене клеммы в 1479, 58 долларов. Это потрясающая цена для автомобиля в базовой комплектации 2015 года выпуска.

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На первый взгляд, некоторые из других выявленных дефектов кажутся сомнительными. Например, квитанции, опубликованные владельцем на Reddit, указывают, что дилер просит 459,99 долларов США за проверку дифференциала, 902,21 долларов за замену шланга обогревателя и еще в 125,98 долларов на установку нового воздушного фильтра в салоне.

Однако, ни один пункт не сравнится со стоимостью замены клеммы аккумулятора. Для некоторых автомобилей клеммы аккумулятора могут быть очень дорогими, поскольку содержат микросхемы, которые измеряют напряжение и другие данные, поступающие к аккумулятору и от него. Однако, Q50 не из таких автомобилей.

Таким образом, цена самой клеммы аккумулятора не должна отличаться от цены на аналогичный компонент для типичного повседневного автомобиля. По данным нескольких интернет-магазинов, аналогичная замена стандартной клеммы для данной модели может стоить в среднем 10 долларов.

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Кроме того, нет никакой сложности в замене клеммы на Q50, ведь в этой машине аккумулятор расположен под капотом со стороны пассажира. В конце концов владелец не согласился на предложенный ремонт и сказал, что поищет других механиков.