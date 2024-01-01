За заміну оливи та клеми АКБ з власника старого Infiniti автосервіс хотів взяти $5000

Як зазначає Carscoops, майстри виявили, що окрім планової заміни оливи в АКПП, потрібно також замінити клему акумуляторної батареї та інші компоненти. Вони оцінили свою роботу з заміни клеми в 1479, 58 доларів. Це приголомшлива ціна для автомобіля в базовій комплектації 2015 року випуску.

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На перший погляд, деякі з інших виявлених дефектів здаються сумнівними. Наприклад, квитанції, опубліковані власником на Reddit, вказують, що дилер просить 459,99 доларів США за перевірку диференціала, 902,21 доларів заміну шланга обігрівача та ще у 125,98 доларів на встановлення нового повітряного фільтра в салоні.

Однак, жоден пункт не зрівняється з вартістю заміни клеми акумулятора. Для деяких автомобілів клеми акумулятора можуть бути дуже дорогими, оскільки містять мікросхеми, які вимірюють напругу та інші дані, що надходять до акумулятора та від нього. Однак, Q50 не з таких автомобілів.

Таким чином, ціна самої клеми акумулятора не повинна відрізнятися від ціни на аналогічний компонент для типового повсякденного автомобіля. За даними кількох інтернет-магазинів, аналогічна заміна стандартної клеми для даної моделі може коштувати в середньому 10 доларів.

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Крім того, немає жодної складності в заміні клеми на Q50, адже в цій автівці акумулятор розташований під капотом з боку пасажира. Врешті-решт власник не погодився на запропонований ремонт та сказав, що пошукає інших механіків.