Оновлений Infiniti QX60 коштуватиме від 51 200 доларів

Як пише Carscoops, QX60 2026 модельного року коштуватиме від 51 200 доларів, що на $1000 більше за вартість попередньої версії. Трирядний кросовер отримав незначні візуальні покращення, зокрема перероблену решітку радіатора з новим логотипом бренду з підсвіткою, а також нову оптику та простіший бампер.

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Модель також має інакші диски, обтічний задній бампер, а на кришці багажника тепер відсутня емблема Infiniti. Оновлення інтер'єру відносно незначні, але є нова 12,3-дюймова інформаційно-розважальна система з вбудованим Google. Вона забезпечує доступ до Google Maps, Google Assistant та магазину Google Play.

Перелік оснащення також включає нові преміальні аудіосистеми Klipsch та напівавтономну систему водіння ProPILOT Assist 2.1. Базова версія має світлодіодні фари, електропривід багажника, 20-дюймові диски, підігрів сидінь та керма і тризонний клімат-контроль.

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Список стандартних систем допомоги водієві включає екстрене гальмування попереду й позаду та попередження про перехресний рух позаду, датчики сліпих зон, а також попередження про виїзд зі смуги. Також у лінійці з’явилась нова версія QX60 Sport.

Вона коштує від 61 700 доларів й відрізняється сітчастою решіткою, чорними акцентами на кузові й в салоні, сидіннями з вентиляцією і затемненими 20-дюймовими дисками. Топова версія QX60 Autograph коштує від $66 150. Серед її особливостей – аудіосистема Klipsch Reference Premiere з 20 динаміками та дерев'яна обробка з металевою інкрустацією.

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Незалежно від обраної комплектації, під капотом кросовера – 2,0-літровий чотирициліндровий турбодвигун, який видає 272 к.с. й 387 Нм крутного моменту. Він поєднаний з дев'ятиступеневою автоматичною коробкою передач, яка може працювати в парі з системою повного приводу.