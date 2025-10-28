Infiniti встановила двигун GT-R потужністю 1000 “конячок” у QX80

Під капотом цього гіганта — 3,8-літровий бітурбо двигун VR38DETT Nismo V6, який пройшов глибоку модернізацію і тепер видає 1000 кінських сил. Як розповідає Motor1, мотор отримав турбіни Garrett серії G, поршні JE, шатуни Boostline, болти ARP, випускні колектори ETS та систему керування MOTEC. Крім того, Infiniti оснастила позашляховик спеціальною паливною системою, новим впуском, подвійними інтеркулерами та додатковими охолоджувачами двигуна і трансмісії CSF.

Читайте також: Оновлений Infiniti QX60 коштуватиме від 51 200 доларів

Дизайн також переробили, оскільки вихлопні труби у стилі R35 GT-R тепер проходять крізь змінений задній бампер. Величезний передній спліттер ARP, нові аеродинамічні елементи та обтічні лінії кузова нагадують стиль GT-R T-Spec Takumi Edition, який надихнув Infiniti на створення цієї машини.

Позашляховик отримав 24-дюймові бронзові диски, взуті в шини Yokohama PARADA Spec-X, а також карбоново-керамічні гальма від Nissan GT-R. Все це доповнює ефектна плівка Midnight Purple, що стала фірмовим кольором японської легенди. Для керованості QX80 R-Spec отримав нові “койловери” з пружинами Eibach, через що інженерам довелося перемістити рульову рейку та змінити поворотні кулаки.

Також цікаво: Водії Nissan подали до суду через турбодвигуни, що раптово виходять з ладу

Хоча Infiniti не показала інтер’єр, ймовірно, він зберігає преміальну розкіш стандартного QX80. Модель стала наступником попереднього трекового QX80 Track Spec потужністю 650 к.с., який дебютував на Monterey Car Week у серпні. “QX80 R-Spec — це екстремальний, агресивний автомобіль, який демонструє, на що здатна Infiniti, коли наші команди інженерів і дизайнерів не мають жодних обмежень”, — сказав Тіаго Кастро, віцепрезидент Infiniti Americas.