Иностранные перевозчики без погашения штрафов покинуть Украину не смогут

Февраль стал стартовым для полноценной работы этой системы. По сообщению заместителя министра Министерства развития громад и территорий Украины Сергея Деркача, с 20 февраля запущена система взаимодействия между Укртрансбезопасностью и Государственной таможенной службой.

Такая интеграция двух государственных ведомств упростила контроль за иностранными перевозчиками на территории Украины. Теперь с пересечением границы пассажирский и грузовой транспорт с регистрацией другого государства, как и водители этой техники, будут еще и в базе данных Укртрансбезопасности.

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Если инспектор Укртрансбезопасности вынес штраф перевозчику, эта информация вносится в цифровой документооборот. При выезде из Украины такого ТС и его водителя/водителей Гостаможслужба будет сразу видеть– уплачен штраф или еще висит долг. Пожелание счастливого пути будет только после погашения санкционированного наказания.

За первую неделю интегрированной работы двух ведомств уплачено 755 штрафов, в бюджет поступило 6, 9 млн. грн.

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"В 2024 году на иностранных перевозчиков было наложено 3237 штрафов на 21, 6 млн грн, но уплачено лишь чуть больше половины – 11, 7 млн. Теперь ситуация меняется, ведь правила – единственные для всех", – уточнил таким сравнением новой системы взаимодействия со старой практикой Сергей Деркач.