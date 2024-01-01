Іноземні перевізники без погашення штрафів покинути Україну не зможуть

Лютий став стартовим для повноцінної роботи цієї системи. За повідомленням заступника міністра Міністерства розвитку громад та територій України Сергія Деркача, з 20 лютого запущено систему взаємодії між Укртрансбезпекою та Державною митною службою.

Така інтеграція двох державних відомств спростила контроль за іноземними перевізниками на території України. Тепер з перетином кордону пасажирський та вантажний транспорт з реєстрацією іншої держави, як і водії цієї техніки, будуть ще й базі даних Укртрансбезпеки.

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Якщо інспектор Укртрансбезпеки виніс штраф перевізнику, ця інформація вноситься в цифровий документообіг. При виїзді з України такого ТЗ та його водія/водіїв Держмитслужба одразу бачитиме – сплачено штраф чи ще висить борг. Побажання щасливої дороги буде лише після погашення санкціонованого покарання.

За перший тиждень інтегрованої роботи двох відомств сплачено 755 штрафів, в бюджет надійшло 6,9 млн грн.

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"У 2024 році на іноземних перевізників було накладено 3237 штрафів на 21,6 млн грн, але сплачено лише трохи більше половини – 11,7 млн. Тепер ситуація змінюється, адже правила – єдині для всіх", – уточнив ось таким порівнянням нової системи взаємодії зі старою практикою Сергій Деркач.