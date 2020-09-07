Мировая премьера новинки запланирована на конец этого месяца.

"Свобода снаружи, свободное пространство внутри", – так описывает интерьер своего нового кроссовера немецкий автопроизводитель.

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Свежая порция тизерных изображений демонстрирует внутреннее пространство Volkswagen ID.4 с комментарием, что попасть в салон и выйти из машины будет проще, благодаря большим дверным проемам. Расположение сидений спереди является типичным для внедорожника, тогда как сзади – согласно пресс-релизу компании – “диван предлагает столько места, сколько внедорожник из высшего класса”. Объем грузового отсека составляет 543 литра.

Инновационной особенностью, которой Volkswagen особенно гордится, является так называемый ID.Light – по сути, это светодиодная лента под лобовым стеклом. Назначение этого освещения – информирование водителя о различных оповещениях, связанных с системами авто, включая входящие телефонные звонки, заблокированный или разблокированный автомобиль, задействованное экстренное торможение и тому подобное.

Фото: тизеры Volkswagen ID.4 / Volkswagen

В зависимости от уровня комплектации, ID.4 будет предлагаться с дополнительными или стандартными передними сиденьями с электрической регулировкой и встроенной функцией массажа. Накладки на сидения изготовлены из высококачественного кожзама и эко-материала ArtVelour – синтетического материала, который примерно на 20 процентов состоит из переработанных пластиковых бутылок.

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