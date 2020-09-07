Світова прем'єра новинки запланована на кінець цього місяця.

“Свобода зовні, вільний простір всередині”, – так описує інтер’єр свого нового кросовера німецький автовиробник.

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Свіжа порція тізерних зображень демонструє внутрішній простір Volkswagen ID.4 з коментарем, що потрапити в салон та вийти з машини буде простіше, завдяки великим дверним отворам. Розташування сидінь спереду є типовим для позашляховика, тоді як ззаду – згідно з прес-релізом компанії – “диван пропонує стільки місця, скільки позашляховик з вищого класу”. Обсяг вантажного відсіку становить 543 літри.

Інноваційною особливістю, якою Volkswagen особливо пишається, є так званий ID.Light – по суті, це світлодіодна стрічка під лобовим склом. Призначення цього освітлення – інформування водія про різні сповіщення, пов’язані із системами авто, включаючи вхідні телефонні дзвінки, заблоковано чи розблоковано автомобіль, задіяне екстрене гальмування тощо.

Фото: тізери Volkswagen ID.4 / Volkswagen

Залежно від рівня комплектації, ID.4 буде пропонуватися з додатковими або стандартними передніми сидіннями з електричним регулюванням та вбудованою функцією масажу. Накладки на сидіння виготовлені з високоякісного шкірозамінника та еко-матеріалу ArtVelour – синтетичного матеріалу, який приблизно на 20 відсотків складається з перероблених пластикових пляшок.

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