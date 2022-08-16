16 октября 2022 года Mercedes-Benz покажет электрический кроссовер EQE SUV. Салон автомобиля производитель показал за два месяца до премьеры.

Интерьер внедорожника Mercedes-Benz EQE SUV, который компания называет “многоцелевым вариантом представительского седана EQE”, имеет очень знакомый дизайн, поскольку он в основном идентичен дизайну седана EQE.

Наиболее заметная часть салона – гиперэкран MBUX, который объединяет три дисплея под одним стеклянным покрытием (это опция).

Кстати Рекламу электроседана EQE снимали в Киеве

Вентиляционные отверстия имеют дизайн турбины. “Плавающая” центральная консоль и руль с тремя спицами остались от EQE, весь салон залит рассеянным освещением. Клиенты смогут выбирать между пятью цветовыми комбинациями, причем изображенный экземпляр будет представлен в коричневом цвете.

Что касается внешнего вида, мы уже видели фотографии незакамуфлированного прототипа еще в марте этого года. Эти шпионские снимки показали поворотные фары, соединенные между собой тонкой световой полосой над типичной решеткой радиатора.

Модель имеет агрессивные вентиляционные отверстия в переднем бампере, широкий центральный воздухозаборник и мускулистые линии, проходящие по бокам и на капоте.

Премьера назначена на 16 октября. Электрический кроссовер EQE построен на платформе EVO2. Силовые агрегаты, скорее всего, будут аналогичны седану EQE: базовая версия с задним приводом и полный привод с мощностью свыше 670 лошадиных сил в топ-версии. Однако точные технические характеристики будут известны через два месяца.