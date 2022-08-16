16 жовтня 2022 року Mercedes-Benz покаже електричний кросовер EQE SUV. Салон автомобіля виробник показав за два місяці до прем'єри.

Інтер’єр позашляховика Mercedes-Benz EQE SUV, який компанія називає “багатоцільовим варіантом представницького седана EQE”, має дуже знайомий дизайн, оскільки він в основному ідентичний дизайну седану EQE.

Найбільш помітна частина салону – гіперекран MBUX, який об’єднує три дисплеї під одним скляним покриттям (це опція).

До речі рекламу електроседану EQE знімали у Києві

Вентиляційні отвори мають дизайн турбіни. “Плаваюча” центральна консоль і кермо з трьома спицями залишилися від EQE, весь салон залитий розсіяним освітленням. Клієнти зможуть вибирати між п’ятьма колірними комбінаціями, причому зображений екземпляр буде представлено в коричневому кольорі.

Що стосується зовнішнього вигляду, ми вже бачили фотографії незакамуфльованого прототипу ще в березні цього року. Ці шпигунські знімки показали поворотні фари, з’єднані між собою тонкою світловою смугою над типовою решіткою радіатора.

Модель має агресивні вентиляційні отвори в передньому бампері, широкий центральний повітрозабірник і м'язисті лінії, що проходять по боках і на капоті.

Прем'єра призначена на 16 жовтня. Електрокросовер EQE побудований на платформі EVA2. Силові агрегати, швидше за все, будуть аналогічні седану EQE: базова версія з заднім приводом та повний привід з потужністю понад 670 кінських сил у топ-версії. Однак точні технічні характеристики будуть відомі через два місяці.