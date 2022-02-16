Электрический заменитель E-Class дебютировал в конце прошлого года, а сейчас автопроизводитель представил спортивные модификации седана.

Седан Mercedes-AMG EQE дебютировал в версиях EQE 43 4Matic и EQE 53 4Matic+. Первый имеет мощность 476 лошадиных сил, а тот, что с плюсом – 625 сил, но меньший запас хода, хотя батареи у обоих одинаковые.

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Внешние обновления AMG-версий включают другие бамперы и боковые пороги, диффузор в заднем бампере и крышке багажника спойлер, большое количество декора черного цвета и 22-дюймовые многоспицевые диски. Внутри это спортивные сиденья, особый руль и красный декор.

Mercedes-AMG EQE 43 4Matic имеет производительность в 476 лошадиных сил и 858 Ньютон-метров, которые обеспечивают ему ускорение от 0 до 100 километров в час за 4,2 секунды. С аккумулятора на 90,6 киловатт-часа такой седан получает энергии для пробега в 533 километра между подзарядками.

Mercedes-AMG EQE 53 4Matic+ предлагает мощность в 625 лошадиных сил и крутящий момент 950 Ньютон-метров. Упражнение 0-100 спортивный седан выполняет за 3,5 секунды, а с опциональным пакетом Dynamic Plus – за 3,3. Повышенная производительность сказывается на запасе хода и от того же 90.6-киловатного аккумулятора EQE 53 получает 518 километров пробега.

Фото: Mercedes-AMG EQE / Mercedes-Benz

Отличия от базового Mercedes-Benz EQE для версий AMG также включают обновление тормозной системы, рулевого механизма и подвески – спортивные модели имеют адаптивную подвеску AMG Ride Control с широким диапазоном настроек. В частности, она позволяет менять дорожный просвет на 15 миллиметров для движения в спортивном или обычном режиме.

Цены на Mercedes-AMG EQE пока не объявлены, однако производитель обещает начать продажи летом этого года.