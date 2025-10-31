Укр
Интерьер Kia EV4 GT выглядит знакомым, но это не минус

Первый взгляд на салон горячего электрохэтча, который станет младшим братом EV6 GT.
Интерьер Kia EV4 GT показали на видео: знакомый дизайн с новыми акцентами - Auto24

ФОТО: Киа|

Интерьер Kia EV4 GT

Сергей Матусяк
logo31 октября, 14:40
Kia готовит к дебюту свой новый электрический горячий хэтчбек - EV4 GT. Как сообщает издание Electrek, в сети появилось первое видео без камуфляжа, демонстрирующее интерьер будущей новинки. И, надо признать, он выглядит... очень знакомо.

Возвращение классического хэтчбека в стиле GT

Модель Kia EV4 станет первым полностью электрическим хэтчбеком бренда. Она сочетает черты седана и фастбэка, сохраняя характерную “посадку” и спортивный дух.

Фирменные элементы - Digital Tiger Face, световая подписка Star Map и агрессивная передняя часть - создают узнаваемый вид. А в версии GT производитель обещает еще больше стиля, мощности и "игры мышц".

GT Wrap: когда энергия становится частью дизайна

В начале недели Kia показала специальный дизайн GT Wrap - яркую обертку, символизирующую переход марки в новую эру производительности.

В компании говорят, что это “новое толкование Gran Turismo для электрического поколения”, а неоновый цвет, который стал фирменным для GT-версий, - "символ электричества".

Интерьер: знакомые мотивы от EV9 и EV6

Видео от HealerTV раскрыло салон EV4 GT во всей красе. Передняя панель, мультимедиа и руль - практически те же, что в старших EV6 GT и EV9 GT. Но есть и собственные штрихи:

  • подлокотник с дополнительным отсеком для хранения,
  • неоновые акценты в салоне,
  • более низкие спортивные сиденья,
  • кнопка GT Mode на руле, активирующая “боевой” режим авто.

Также в салоне появилась амбициозная подсветка дверей и спинок передних сидений - эффектно, но не чрезмерно.

Техническая часть: 400 лошадиных сил и полный привод

Как и другие GT-модели Kia, EV4 GT получит двухмоторную полноприводную установку мощностью около 400 л.с.. Ожидается, что электрический "горячий хэтч" сможет составить конкуренцию европейским “горячим” электромоделям и станет самым динамичным среди компактных Kia.

Когда ждать дебют

Официальный релиз Kia EV4 GT запланирован на 2026 год. После этого модель присоединится к семейству спортивных электромобилей бренда - EV6 GT и EV9 GT. В очереди на “заряженное” обновление уже стоят EV3 и EV5.

Вывод Auto24

Да, салон EV4 GT может показаться знакомым. Но именно в этом и фишка Kia - создать узнаваемую, спортивную экосистему GT-моделей, в которой каждая машина имеет свой характер, не теряя семейных черт.
И если внешность EV4 намекает на эмоции, то его салон обещает - эти эмоции не будут кратковременными.

