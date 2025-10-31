Інтер’єр Kia EV4 GT виглядає знайомим, але це не мінус

Kia готує до дебюту свій новий електричний гарячий хетчбек — EV4 GT. Як повідомляє видання Electrek, у мережі з’явилося перше відео без камуфляжу, що демонструє інтер’єр майбутньої новинки. І, треба визнати, він виглядає… дуже знайомо.

Повернення класичного хетчбека у стилі GT

Модель Kia EV4 стане першим повністю електричним хетчбеком бренду. Вона поєднує риси седана та фастбека, зберігаючи характерну “посадку” й спортивний дух.

Фірмові елементи — Digital Tiger Face, світлова підписка Star Map та агресивна передня частина — створюють впізнаваний вигляд. А у версії GT виробник обіцяє ще більше стилю, потужності та «гри м’язів».

GT Wrap: коли енергія стає частиною дизайну

На початку тижня Kia показала спеціальний дизайн GT Wrap — яскраву обгортку, що символізує перехід марки у нову еру продуктивності.

У компанії кажуть, що це “нове тлумачення Gran Turismo для електричного покоління”, а неоновий колір, який став фірмовим для GT-версій, — «символ електрики».

Інтер’єр: знайомі мотиви від EV9 та EV6

Відео від HealerTV розкрило салон EV4 GT у всій красі. Передня панель, мультимедіа та кермо — практично ті ж, що в старших EV6 GT і EV9 GT. Але є й власні штрихи:

підлокітник із додатковим відсіком для зберігання,

неонові акценти у салоні,

нижчі спортивні сидіння,

кнопка GT Mode на кермі, що активує “бойовий” режим авто.

Також у салоні з’явилось амбітне підсвічування дверей і спинок передніх сидінь — ефектно, але не надмірно.

Технічна частина: 400 кінських сил і повний привід

Як і інші GT-моделі Kia, EV4 GT отримає двомоторну повнопривідну установку потужністю близько 400 к.с.. Очікується, що електричний «гарячий хетч» зможе скласти конкуренцію європейським “гарячим” електромоделям і стане найдинамічнішим серед компактних Kia.

Коли чекати на дебют

Офіційний реліз Kia EV4 GT запланований на 2026 рік. Після цього модель приєднається до сімейства спортивних електромобілів бренду — EV6 GT та EV9 GT. У черзі на “заряджене” оновлення вже стоять EV3 та EV5.

Висновок Auto24

Так, салон EV4 GT може здатися знайомим. Але саме в цьому і фішка Kia — створити впізнавану, спортивну екосистему GT-моделей, у якій кожна машина має свій характер, не втрачаючи сімейних рис.

І якщо зовнішність EV4 натякає на емоції, то його салон обіцяє — ці емоції не будуть короткочасними.