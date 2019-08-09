Если фирменная программа Lamborghini Ad Personam и детали Lamborghini Accessori Originali не удовлетворяют вкусы искушенного клиента, на помощь готова прийти фирма Neidfaktor.

Все Aventador, выезжающих из ворот завода в Санта-Агата соответствуют своей цене и дарят наслаждение от одного лишь пребывания внутри. Но если деньги “жгут” карман, специалисты по интерьерам готовы добавить несколько особых штрихов суперкару клиента.

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Фирма Neidfaktor представила Aventador Roadster с оранжево-белой кожей и алькантарой оттенка “мокрый асфальт”. Замшей и кожей обшита каждая панель двухместного салона, включая руль, потолок, стену моторного отсека и пол. Контрастные швы белой нитью выполнены в виде паттерна, что образует шестигранники – это перекликается с оригинальными линиями модели.

Также отделка интерьера супер-родстера включает несколько дополнительных мелких деталей из карбона.

Фото: Neidfaktor Lamborghini Aventador / Neidfaktor

Подобная отделка, говорят в Neidfaktor, обойдется владельцу Aventador примерно в 38-40 тысяч долларов.

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