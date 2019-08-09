Якщо фірмова програма Lamborghini Ad Personam та деталі Lamborghini Accessori Originali не задовольняють смаки вибагливого клієнта, на допомогу готова прийти фірма Neidfaktor.

Усі Aventador, що виїздять з воріт заводу в Сант’Агата відповідають своїй ціні й дарять насолоду від одного лише перебування всередині. Та якщо гроші давлять на кишеню, спеціалісти з інтере’єрів готові додати кілька особливих штрихів суперкару клієнта.

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Фірма Neidfaktor представила Aventador Roadster з помаранчево-білою шкірою та алькантарою відтінку “мокрий асфальт”. Замшею та шкірою обшита кожна панель двомісного салону, включаючи кермо, стелю, стінку моторного відсіку та підлогу. Контрастні шви білою ниткою виконані у вигляді патерну, що утворює шестигранники – це перегукується з оригінальними лініями моделі.

Також оздоблення інтер’єру супер-родстера включає кілька додаткових дрібних деталей з карбону.

Фото: Neidfaktor Lamborghini Aventador / Neidfaktor

Подібне оздоблення, кажуть в Neidfaktor, обійдеться власнику Aventador приблизно у 38-40 тисяч доларів.

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