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Полтора месяца назад корейский автопроизводитель объявил о создании суббренда Ioniq, под которым будут выпускаться все электрические модели Hyundai. После пары тизеров внешнего вида первых машин, нам разрешено заглянуть внутрь одного из них.

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Похоже, перед нами макет салона минивэна или большого кроссовера. На потолке размещен изогнутый жидкокристаллический экран диагональю 77 дюймов, а в подголовники кресел вмонтированы динамики. Экран позволяет выводить одновременно два изображения для обоих пассажиров.

Ультрафиолетовые лампы и робот-пылесос обеспечивают чистоту салона и его бактериологический защиту. Технократический салон также предусматривает обустройство устройствами для ухода за одеждой и обувью в пути.

Hyundai планирует использовать кое-что из этой концептуальной кабины в купеобразном батарейном кроссовере Ioniq 5, который дебютирует в начале 2021 года. Он получит камеры вместо зеркал заднего вида и 3000-миллиметровую колесную базу, большую, чем у флагманского Palisade.

Ioniq 5 предложат в двух версиях: с батарею на 58 кВт*ч и на 73 58 кВт*ч с запасом хода в 354 и 450 км соответственно. Заряд аккумуляторов можно будет пополнить до 80% за 15 минут.

Фото: концепты Ioniq / Hyundai