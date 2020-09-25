Інтер'єр розроблений спільно з компанією LG.

Півтора місяці тому корейський автовиробник оголосив про створення суббренду Ioniq, під яким будуть випускатись усі електричні моделі Hyundai. Після пари тізерів зовнішнього вигляду перших машин, нам дозволено зазирнути всередину одного з них.

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Схоже, перед нами макет салону мінівена чи великого кросовера. На стелі розміщений вигнутий рідкокристалічний екран діагоналлю 77 дюймів, а в підголівники крісел вмонтовані динаміки. Екран дозволяє виводити одночасно два зображення для обох пасажирів.

Ультрафіолетові лампи та робот-пилосос забезпечують чистоту салону та його бактеріологічний захист. Технократичний салон також передбачає облаштування пристроями для догляду за одягом і взуттям в дорозі.

Hyundai планує використати дещо з цієї концептуальної кабіни у купеподібному батарейному кросовері Ioniq 5, котрий дебютує на початку 2021 року. Він отримає камери замість дзеркал заднього виду і 3000-міліметрову колісну базу, більшу, ніж у флагманського Palisade.

Ioniq 5 запропонують у двох версіях: з батарею на 58 кВт*год та на 73 58 кВт*год із запасом ходу у 354 та 450 км, відповідно. Заряд акумуляторів можна буде поповнити до 80% за 15 хвилин.

Фото: концепти Ioniq / Hyundai