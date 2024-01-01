Ирпенская городская больница будет иметь собственный автопарк "скорых"

Станция неотложной помощи еще формируется, она будет иметь шесть реанимобилей. По словам городского головы Александра Маркушина, она станет частью большой программы модернизации здравоохранения всей Ирпенской громаде.

"Основная цель нового подразделения будет в обслуживание вызовов, которые отказывается выполнять экстренная медицинская помощь. Это будет структурное подразделение Ирпенской центральной городской больницы. Финансирование пойдет по программе "Здоровье Приирпенья", действующей в громаде", – отметил директор этого медицинского учреждения Антон Довгопол.

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Кареты скорой медицинской помощи на шасси Mercedes-Benz Sprinter имеют различную кузовную конфигурацию. Эти машины хорошо себя зарекомендовали в автопарках медицинских учреждений и станциях экстренной помощи.

Правда, в автопарк пришли не новые кареты, но в хорошем техническом состоянии. Все шесть автомобилей относятся к классу С, рассчитаны на транспортировку пациентов, которые нуждаются в расширенной медицинской помощи и мониторинга их состояния.

Скриншот: Авто24

По словам руководителя медучреждения, четыре автомобиля прошли полное техобслуживание, уже укомплектованы и готовы к работе. Еще две машины проходят эту процедуру.

Автомобили на выезд будут отправляться с полной готовностью для транспортировки и реанимации пациентов. Комплектация здесь выполнена по мировым стандартам: кислородные маски, аппараты ИВЛ, мониторы, дефибрилляторы и т.д.

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Реанимобили будут бесплатно транспортировать жителей Ирпенской громады в неотложных случаях в медицинский центр при инфарктах и инсультах.

Для жителей соседних громад услуга будет платной. Больница также планирует привлекать средства, предоставляя транспортные услуги на коммерческой основе, подобно тем, что предлагают частные клиники.