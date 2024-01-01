Ірпінська міська лікарня матиме власний автопарк "швидких"

Станція невідкладної допомоги ще формується, вона матиме шість реанімобілів. За словами міського голови Олександра Маркушина, вона стане частиною великої програми модернізації охорони здоров’я усій Ірпінській громаді.

"Основна мета нового підрозділу буде в обслуговування викликів, які відмовляється виконувати екстрена медична допомога. Це буде структурний підрозділ Ірпінської центральної міської лікарні, що фінансуватиметься за програмою «Здоров’я Приірпіння», що діє в громаді", - наголосив директор цього медичного закладу Антон Довгопол.

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Карети швидкої медичної допомоги на шасі Mercedes-Benz Sprinter мають різну кузовну конфігурацію. Ці машини добре себе зарекомендували в автопарках медичних закладів та станціях екстреної допомоги.

Щоправда, в автопарку будуть не нові карети, але в доброму технічному стані. Усі шість автомобілів належать до класу С, розраховані на транспортування пацієнтів, котрі потребують розширеної медичної допомоги та моніторингу їх стану.

Скриншот: Авто24

За словами керівника медзакладу, чотири автомобілі пройшли повне техобслуговування, уже укомплектовані й готові до роботи. Ще дві машини проходять цю процедуру.

Автомобілі на виїзд будуть відправлятися з повною готовністю для транспортування та реанімації пацієнтів. Комплектацію тут виконано за світовими стандартами: кисневі маски, апарати ШВЛ, монітори, дефібрилятори тощо.

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Реанімобілі будуть безплатно транспортувати жителів Ірпінської громади у невідкладних станах до медичного центру у випадках інфарктів та інсультів.

Для жителів сусідніх громад послуга буде платною. Лікарня також планує залучати кошти, надаючи транспортні послуги на комерційній основі, подібно до тих, що пропонують приватні клініки.