Новая нейросеть от Google нарисовала грузовики в стиле легендарного бренда спортивных автомобилей.

Нейросети искусственного интеллекта в этом году появляются словно грибы после дождя, и Google не мог стоять в стороне. Американская компания открыла доступ к собственной разработке искусственного интеллекта – Google Bard. Пока он доступен только для пользователей США и Великобритании, но при использовании VPN им можно пользоваться из любого уголка мира.

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В отличие от главного конкурента ChatGPT, искусственный интеллект от Google может не только создавать тексты или коды для программистов, но и рисовать изображения. Конечно, это не первая такая программа – недавно мы рисовали футуристические автомобили украинских марок со ИИ Midjourney Bot. Однако это одни из первых изображений авто, созданных ИИ Google Bard V2.

Разработчики дали ему задачу нарисовать грузовики и спортивные автомобили. И если относительно последних, ИИ не проявил особой привязанности какой-либо из автобрендов, то рука машинного дизайнера грузовиков явно "неровно дышит" в сторону Bugatti. Оцените сами, как бы выглядели грузовики и спорткары от дизайнера-машины под руководством Google: