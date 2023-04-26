Нова нейромережа від Google намалювала вантажівки в стилі легендарного бренду спортивних автомобілів.

Нейромережі штучного інтелекту в цьому році з’являються немов гриби після дощу, і Google не міг стояти осторонь. Американська компанія відкрила доступ до власної розробки штучного інтелекту – Google Bard. Поки що він доступний лише для користувачів США та Великобританії, але за використання VPN ним можна користуватись з будь-якого куточка світу.

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На відміну від головного конкурента ChatGPT, штучний інтелект від Google може не лише створювати тексти чи коди для програмістів, але й малювати зображення. Звичайно, це не перша така програма – нещодавно ми малювали футуристичні автомобілі українських марок зі ШІ Midjourney Bot. Однак це одні з перших зображень авто, які створив ШІ Google Bard V2.

Розробники дали йому завдання намалювати вантажівки та спортивні автомобілі. І якщо щодо останніх, ШІ не виявив особливої прихильності якоїсь з автобрендів, то рука машинного дизайнера вантажівок явно “нерівно дихає” в сторону Bugatti. Оцініть самі, як би виглядали вантажівки та спорткари від дизайнера-машини під керівництвом Google: