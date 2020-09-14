Люксовый моторхоум от Niesmann+Bischoff имеет 7 запатентованных решений конструкции и кучу интересных особенностей.

Более 23 тысяч часов разработки понадобилось на создание iSmove. Результатом усилий немецкой компании Niesmann+Bischoff стал дом на колесах, сочетающий полезное пространство и удобство трансформации, комфорт и роскошь, передовые решения и свободу ехать куда угодно.

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В настоящее время на рассмотрении находятся семь проектов патентов на решения, примененные в этом автодоме – вещи, которые обычно можно встретить разве что в концептуальных автомобилях.

О внешнем виде iSmove нечего особо сказать. Это кемпер-фургон, похожий на микроавтобус, по форме как коробка. Основой для него служит Fiat Ducato. Внутри же царят техно и модерн. Большинство трансформаций происходит электронным способом.

Двери без окон – это то, что Niesmann+Bischoff хочет сохранить для бесшовного дизайна дверей. Что касается мест для хранения, они интегрированы в стены, разумно скрывая их на виду.

Другими особенностями iSmove являются кухня, которую можно изменить несколькими способами, кровать, складывающаяся под потолок, и ванная комната-трансформер.

Все, что может предложить iSmove, демонстрирует это удивительно приятное промо-видео. Производитель отмечает следующие цифры:

Резервуар на 200 литров питьевой воды

Холодильник на 138 литров

4456 литров грузового пространства

2592 вариантов отделки интерьера

Что касается стоимости такого дома на колесах, то цены в Германии стартуют с отметки 90 870 евро.

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