Люксовий моторхоум від Niesmann + Bischoff має 7 запатентованих рішень в конструкції і кілька цікавих особливостей.

Більше 23 тисяч годин розробки знадобилось на створення iSmove. Результатом зусиль німецької компанії Niesmann + Bischoff став будинок на колесах, що поєднує корисний простір і зручність трансформації, комфорт і розкіш, передові рішення і свободу їхати куди завгодно.

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В даний час на розгляді знаходяться сім проектів патентів на рішення, застосовані у цьому увтодомі – речі, які зазвичай можна зустріти хіба що в концептуальних автомобілях.

Про зовнішній вигляд iSmove мало що говорити. Це кемпер-фургон, схожий на мікроавтобус, з формами коробки. Основою для нього служить Fiat Ducato. Всередині ж панують техно і модерн. Більшість трансформацій відбувається електронним способом.

Двері без вікон – це те, що Niesmann + Bischoff хоче зберегти для безшовного дизайну дверей. Що стосується місць для зберігання, вони інтегровані в стіни, розумно приховуючи їх на видноті.

Іншими особливостями iSmove є кухня, яку можна перетворити на декілька способів, ліжко, що складається під стелю та ванна кімната-трансформер.

Усе, що може запропонувати iSmove, демонструє це напрочуд приємне промо-відео. Виробник наголошує на таких цифрах:

Резервуар на 200 літрів питної води

Холодильник на 138 літрів

4456 літрів вантажного простору

2592 варіантів оздоблення інтер’єру

Щодо вартості такого будинку на колесах, то ціни у Німеччині стартують з відмітки 90 870 євро.

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