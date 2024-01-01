Schmitz выпускает прицепную систему на 132 европаллеты

Новые длинномеры будут ходить по испанским дорогам у автоперевозчика Furgo-Trayler. Об этом говорится на сайте Schmitz Cargobull.

По этому заказу транспортная компания суммарно получит 50 новых прицепов, половина из которых со складными бамперами и тяжелыми муфтами, а также 25 тележек, которые будут использоваться для соединения 32-метровых комплектов.

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Это будут кузова-фургоны с двухярусной системой. Таким образом каждый тягач с двумя полуприцепами и тележками получил транспортную вместимость 132 европаллеты. Полезная нагрузка автопоезда составит примерно 47 тонн, что впишется в дорожные нормативы благодаря десяти осям в каждом комплекте и допустимой общей массе 70 тонн.

В компании Furgo-Trayler подсчитали, что такой массовый переход на 32-метровые конфигурации обеспечит огромную экономию топлива. Соотношение транспортной мощности и расхода топлива должно быть на 30 процентов лучше, чем в обычных комплектах.

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В отличие от многих других испанских перевозчиков, Furgo-Trayler не начал базировать двухкомплекты на очень мощных тягачах. Вместо этого компания использует популярные версии Mercedes Actros.