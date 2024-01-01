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Schmitz випускає причіпну систему на 132 європалети

Schmitz Cargobull взяв найбільше замовлення від європейського перевізника на виготовлення відразу 25 одиниць 32-метрових причіпних систем EcoDuo вантажністю 70 тонн кожна.
32-метрових автопоїздів в Іспанії стане більше : - Auto24

ФОТО: Foto Schmitz Cargobull|

32-метрова транспортна система Schmitz Cargobull EcoDuo

Валентин Ожго
logo18 листопада, 18:27
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Нові довгоміри ходитимуть іспанськими дорогами в автоперевізника Furgo-Trayler. Про це йдеться на сайті Schmitz Cargobull.

За цим замовленням транспортна компанія сумарно отримає 50 нових причепів, половина з яких зі складними бамперами та важкими муфтами, а також 25 візків, які використовуватимуться для з’єднання 32-метрових комплектів.

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Це будуть кузови-фургони з двоярусною системою. Таким чином кожен тягач з двома напівпричепами та візками матиме транспортну місткість 132 європалети. Корисне навантаження автопоїзда становитиме приблизно 47 тонн, що впишеться в дорожні нормативи завдяки десяти осям у кожному комплекті та допустимій загальній вазі 70 тонн.

У компанії Furgo-Trayler підрахували, що такий масовий перехід на 32-метрові конфігурації забезпечить величезну економію пального. Співвідношення транспортної потужності та витрати палива має бути на 30 відсотків кращим, ніж у звичайних комплектах.

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На відміну від багатьох інших іспанських перевізників, Furgo-Trayler не почав базувати двокомплекти на дуже потужних тягачах. Натомість компанія використовує популярні версії Mercedes Actros.

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