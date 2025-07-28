Испанские фуры теперь будут длиннее, тяжелее и выше

Отныне в стандартную конфигурацию на дорогах страны входят одноприцепные или многоприцепные конфигурации с пятью или более осями весом 44 тонны вместо 40 тонн. Кроме того, предусмотрен дополнительный тоннаж для отдельных типов привода или отдельных типов кузовов.

Как пишет 40ton.net, грузовики на альтернативных видах топлива с низким уровнем выбросов смогут весить на 1 тонну больше. Полностью электрические грузовики могут приплюсовывать 2 тонны. Также на 2 тонны тяжелее будут комплекты с 45-футовыми контейнерами или со сменными кузовами.

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Что касается высоты, то здесь испанцы взяли пример со скандинавов и англичан. В отдельных видах транспорта теперь будет разрешено 4,5 метра общей высоты вместо стандартных 4 метров. Это касается перевозки сена, живых животных, грузовиков, 45-футовых контейнеров, а также операций доставки на расстоянии до 50 километров.

Отдельно по примеру скандинавских нормативов прописаны габариты для перевозки древесины. На расстоянии до 150 километров между лесами и лесопильнями, а также на длинных маршрутах выбранными дорогами, испанские лесоматериалы смогут иметь значительно более высокий общий вес. На пяти осях можно будет перевозить 52 тонны, а на шести – целых 57 тонн.

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Изменение высоты действует с 24 июля, изменения тоннажа вступят в силу с 23 октября, а увеличение тоннажа для танкеров дополнительно отложено до 23 января 2026 года.