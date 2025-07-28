Іспанські фури тепер будуть довшими, важчими та вищими

Відтепер в стандартну конфігурацію на дорогах країни входять однопричіпні або кількапричіпні конфігурації з п'ятьма або більше осями вагою 44 тонни замість 40 тонн. Крім того, передбачено додатковий тоннаж для окремих типів приводу або окремих типів кузовів.

Як пише 40ton.net, вантажівки на альтернативних видах палива з низьким рівнем викидів зможуть важити на 1 тонну більше. Повністю електричні вантажівки зможуть приплюсовувати 2 тонни. Також на 2 тонни важчими будуть комплекти з 45-футовими контейнерами або зі змінними кузовами.

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Щодо висоти, то тут іспанці взяли приклад зі скандинавів і англійців. В окремих видах транспорту тепер буде дозволено 4,5 метра загальної висоти замість стандартних 4 метрів. Це стосується перевезення сіна, живих тварин, вантажівок, 45-футових контейнерів, а також операцій доставлення на відстані до 50 кілометрів.

Окремо за прикладом скандинавських нормативів прописано габарити для перевезення деревини. На відстані до 150 кілометрів між лісами та лісопильнями, а також на довгих маршрутах обраними дорогами, іспанські лісоматеріали зможуть мати значно вищу загальну вагу. На п'яти осях можна буде перевозити 52 тонни, а на шести – цілих 57 тонн.

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Зміна висоти діє з 24 липня, зміни тоннажу набудуть чинності з 23 жовтня, а збільшення тоннажу для танкерів додатково відкладено до 23 січня 2026 року.